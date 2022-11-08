В Москве начался второй творческий конкурс памяти Ланового «Пробуждая сердца»

Представители творческой интеллигенции и движения «Бессмертный полк России» объявили о начале II творческого конкурса «Пробуждая сердца», посвященного памяти народного артиста СССР, сопредседателя центрального штаба движения Василия Ланового.
Представители творческой интеллигенции и движения «Бессмертный полк России» объявили о начале II творческого конкурса «Пробуждая сердца», посвященного памяти народного артиста СССР, сопредседателя центрального штаба движения Василия Ланового.
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