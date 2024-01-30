В МОК обрадовались завершению дела в CAS по Валиевой

Global Look Press/Maksim Konstantinov Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует окончание разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, в результате которого ее дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, заявили РИА Новости в МОК.
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