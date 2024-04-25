Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В публикациях, касающихся ситуации с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сейчас много перетолков, нужно ориентироваться на официальную информацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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