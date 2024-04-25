Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова

Геннадий Бережнов

»Нет, об этом не известно, много разных перетолков. Здесь, конечно, нужно ориентироваться на официальную информацию ну вот хотя бы мою. Это заявление Пескова уже говорит о том, что взятку отметут, а его просто уберут на другое место как и с расхитителем форм ранее! Идёт борьба, но не борьба с коррупцией!