Не знакомит мужа с известным дедом и продает картины: как живет 30-летняя внучка Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской, скрывающая свою личную жизнь

Александра Михалкова почти не общается со звездным дедушкой и скрывает от публики свою личную жизнь. Примечательно, что Саша так и не познакомила своего мужа Петра Скворцова с Никитой Михалковым.
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