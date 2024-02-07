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Не знакомит мужа с известным дедом и продает картины: как живет 30-летняя внучка Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской, скрывающая свою личную жизнь

Не знакомит мужа с известным дедом и продает картины: как живет 30-летняя внучка Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской, скрывающая свою личную жизнь

Александра Михалкова почти не общается со звездным дедушкой и скрывает от публики свою личную жизнь. Примечательно, что Саша так и не познакомила своего мужа Петра Скворцова с Никитой Михалковым.

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