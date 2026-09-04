В Краснодарском крае подвели итоги регионального этапа премии «Экспортер года»

Новая география продаж В Краснодарском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийской ежегодной премии «Экспортер года», организованной в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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