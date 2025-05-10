Мысли о параде

Мои мысли вслух по поводу парада и не только. О форме одежды.Почти все люди как люди, с георгиевскими ленточками, в том числе и товарищ Си:А вот особо братские народы показательно без - братушка серб, и Фицо, и казах, про папу Коли даже не говорю.