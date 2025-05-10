Мои мысли вслух по поводу парада и не только. О форме одежды.Почти все люди как люди, с георгиевскими ленточками, в том числе и товарищ Си:А вот особо братские народы показательно без - братушка серб, и Фицо, и казах, про папу Коли даже не говорю.
Мысли о параде
Комментарии
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В С
Батька Лука хорошо хоть гвоздичку не нацепил. А казахи и киргизы, оказывается, победили фашистов 7, а затем 8 мая и только потом -мы.
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12 час.
Михаил
аффтырь,чем тебя Андрей Рэмович не устроил??? аааа,тебе воришку-оленевода подавай,крестящегося.темнишь чего-то афтеришка!
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12 час.
АС
Александр Сысоев
"Письмо как письмо, беспричинно я в жизнь бы таких не писал" (С. Есенин)
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8 час.
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