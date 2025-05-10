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Мысли о параде

Мысли о параде

Мои  мысли вслух  по  поводу  парада  и  не только. О  форме  одежды.Почти  все  люди как  люди,  с  георгиевскими  ленточками,  в том  числе  и товарищ Си:А   вот особо братские народы показательно без -  братушка серб, и Фицо, и казах, про папу Коли даже не говорю.

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Комментарии
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В С
Батька Лука хорошо хоть гвоздичку не нацепил. А казахи и киргизы, оказывается, победили фашистов 7, а затем 8 мая и только потом -мы.
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12 час.
Михаил
аффтырь,чем тебя Андрей Рэмович не устроил??? аааа,тебе воришку-оленевода подавай,крестящегося.темнишь чего-то афтеришка!
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12 час.
АС
Александр Сысоев
&quot;Письмо как письмо, беспричинно я в жизнь бы таких не писал&quot; (С. Есенин)
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8 час.
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