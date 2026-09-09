В Пинежском округе водитель «Нивы» погиб, врезавшись в дерево

Смертельная авария зафиксирована в Пинежском округе. В региональном управлении МВД проинформировали, что дорожно-транспортное происшествие случилось 8 сентября в 23:45 на трассе «Кушкопола — Еркино».
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