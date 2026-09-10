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Песков: атаки на суда в Чёрном море не испортят отношения России и Турции

Песков: атаки на суда в Чёрном море не испортят отношения России и Турции

Атаки на суда в Чёрном море не испортят отношения России и Турцию. Этого не произойдёт, так как наша страна не была их инициатором.

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