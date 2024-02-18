Терапевт Романенко рассказала о чудодейственных свойствах квашеной капусты

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Квашеную капусту стоит обязательно включить в рацион в конце зимы. В ней содержится много витамина С, который необходим организму, рассказала врач высшей категории и терапевт широкого профиля Татьяна Романенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии