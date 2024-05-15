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Суд арестовал по делу о взятке кадровика Минобороны Кузнецова Мартиросяна

Суд арестовал по делу о взятке кадровика Минобороны Кузнецова Мартиросяна

Басманный суд Москвы 14 мая арестовал Леву Мартиросяна по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

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