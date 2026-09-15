ГАЗ рассмотрит создание завода в Приморье для производства автомобилей

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о планах по созданию завода ГАЗа в регионе. Автопроизводитель уже передал местным властям машины для медиков и социальных служб, а также представил новые предложения, включая дома на колесах.
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