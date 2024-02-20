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Царьград

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Армения решила пойти на новую аферу против Путина: В Баку потирают руки

Армения решила пойти на новую аферу против Путина: В Баку потирают руки

Армянские источники заявили, что премьер республики может сделать шаг, который гораздо опаснее, чем сдача анклавов АзербайджануВ начале 2024 года премьер Армении Пашинян предложил гражданам подумать над принятием новой Конституции.

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Комментарии
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Иванов
Насрать на Армению, если самим армянам она не нужна!
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