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Царьград

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Ингушетия введет обязательные анализы на ВИЧ перед браком

Ингушетия введет обязательные анализы на ВИЧ перед браком

Духовенство Ингушетии поддержало запрет на брак без сертификата об отсутствии ВИЧ. Главный врач Луиза Бекмурзиева предложила инициативу, призванную обезопасить семьи и будущее потомство.

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