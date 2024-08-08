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Царьград

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Удар по Украине, который не ждёт Киев. Лукашенко получил "исторический шанс" - полковник ФСБ

Полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук назвал наилучшее решение по Курской ситуации. По его словам, нужен удар по Украине, которого Киев не ожидает.

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