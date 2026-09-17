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Болельщик «Торпедо», которому оказали помощь во время матча с «Велесом», вернулся на трибуну

Болельщик московского «Торпедо», которому потребовалась медицинская помощь во время прошедшего матча 12-го тура Первой лиги с «Велесом», вернулся на трибуну, сообщает пресс-служба московского клуба.

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