Болельщик «Торпедо», которому оказали помощь во время матча с «Велесом», вернулся на трибуну

Болельщик московского «Торпедо», которому потребовалась медицинская помощь во время прошедшего матча 12-го тура Первой лиги с «Велесом», вернулся на трибуну, сообщает пресс-служба московского клуба.
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