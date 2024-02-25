Мега-троллинг 80 уровня: Путин «похвалил» Байдена – «Спасибо тебе, Володя, помог»

Путин нашёл гениальный способ затроллить Байдена. Вообще, задачи такой изначально не было, но господин президент США настолько позабыл приличия и увлёкся собственным пиаром, а в России (как бы ему это ни было странно) – свои выборы и свои собственные задачи, и поэтому президенту надобно демонстрировать силу.