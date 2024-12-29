Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Eduard
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Лавров указал на опасную черту в конфронтации Ирана и Израиля

Лавров указал на опасную черту в конфронтации Ирана и Израиля

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Ирана и Израиля подошла к опасной черте. По словам министра, США, стремясь сохранить свое влияние на Ближнем Востоке, активно вмешивались во внутренние дела арабских государств.

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