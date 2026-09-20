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Сергея Меняйло переизбрали главой Северной Осетии

Сергея Меняйло переизбрали главой Северной Осетии

Депутаты парламента Северной Осетии переизбрали главой российского региона Сергея Меняйло. Об этом сообщает РИА Новости.

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