Слава Сталина не давала покоя Хрущёву, поэтому уже покойному вождю он объявил войну. 30 октября 1961 года на XXII съезде КПСС было решено, что «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее».
Без Сталина не было бы СССР, его дело продолжил Китай, почему останки вождя не отдали в Пекин
Комментарии
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Сергей Орлов
какая она ланская...быдла косопузова
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9 час.
igor kim
Ложь.
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3 час.
igor kim
Сталинская конституция предполагала существование государственной, колхозно-кооперативной и частной собственности, основанной на личном труде. Оптимальным было бы создание крупных государственных предприятий, вокруг которых располагались поселения с коттеджами для сотрудников предприятий с площадью участков 20 соток, на которых выращивались фрукты и овощи, разводились куры. При наличии выпасов можно было бы на личных участках содержать и коров. Колхозы выращивали бы зерновые культуры. Таким образом была бы обеспечена продовольственная безопасность страны. При предприятиях нужно было создать ведомственные детсады, школы, поликлиники,а профтехучилища и техникумы. Второй важной идеей Сталина была отсоединение партии от управления производством. Производством должны управлять люди с лучшими деловыми способностями, а не потому, что являются членами партии. Партия же должна заниматься только идеологическими вопросами. При выполнении этих задач СССР был бы самым мощным государством с самым высоким уровнем жизни.
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3 час.
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