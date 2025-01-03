Без Сталина не было бы СССР, его дело продолжил Китай, почему останки вождя не отдали в Пекин

igor kim

Сталинская конституция предполагала существование государственной, колхозно-кооперативной и частной собственности, основанной на личном труде. Оптимальным было бы создание крупных государственных предприятий, вокруг которых располагались поселения с коттеджами для сотрудников предприятий с площадью участков 20 соток, на которых выращивались фрукты и овощи, разводились куры. При наличии выпасов можно было бы на личных участках содержать и коров. Колхозы выращивали бы зерновые культуры. Таким образом была бы обеспечена продовольственная безопасность страны. При предприятиях нужно было создать ведомственные детсады, школы, поликлиники,а профтехучилища и техникумы. Второй важной идеей Сталина была отсоединение партии от управления производством. Производством должны управлять люди с лучшими деловыми способностями, а не потому, что являются членами партии. Партия же должна заниматься только идеологическими вопросами. При выполнении этих задач СССР был бы самым мощным государством с самым высоким уровнем жизни.