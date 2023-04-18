Иноагентам пора бояться. Приговор Кара-Мурзе* - лишь первый прецедент

На их счастье, Путин не Сталин "Наитемнейший" слишком добрый! Слишком!Почему они все считают, что уйдет Путин и они запануют!?Я вот считаю, что Путин слишком либерален!Чтобы эти лупоглазые западные прокладки не мечтали о « свободной России» , их нужно изолировать не на 25 , а от 25 лет.