Иноагентам пора бояться. Приговор Кара-Мурзе* - лишь первый прецедент

На их счастье, Путин не Сталин "Наитемнейший" слишком добрый! Слишком!Почему они все считают, что уйдет Путин и они запануют!?Я вот считаю, что Путин слишком либерален!Чтобы эти лупоглазые западные прокладки не мечтали о « свободной России» , их нужно изолировать не на 25 , а от 25 лет.
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