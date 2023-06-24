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СМИ: ВКС РФ нанесли удар по аэродрому, откуда ВСУ атаковали Чонгарский мост

СМИ: ВКС РФ нанесли удар по аэродрому, откуда ВСУ атаковали Чонгарский мост

Вчера 387 прочитали Сотрудник Следственного комитета РФ на поврежденной дороге на Чонгарском мосту.

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