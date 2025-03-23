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Татар-информ

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Источник: ФИФА может оказать давление на федерации Европы для возвращения России

Источник: ФИФА может оказать давление на федерации Европы для возвращения России

Фото: rfs.ru Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может начать оказывать давление на федерации Европы, особенно тех, которые зависят от финансовой поддержки ФИФА, чтобы они пересмотрели свою позицию по участию российских команд в международных турнирах.

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