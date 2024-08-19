Следком РФ возбудил уголовное ндело по факту нарушения прав инвалида в Севастополе

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав в Севастополе инвалида, являющегося ветераном ВМФ, кавалером ордена Красной Звезды и ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР».
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