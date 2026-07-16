Сводка на 16 июля! Наступление широким фронтом: Доброполье в клещах, приближается мощная битва

ВС РФ развивают наступление сразу на нескольких направлениях: под прицелом Краматорск, Запорожье и Днепропетровская область Российские войска продолжают активные действия на нескольких участках линии боевого соприкосновения.
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