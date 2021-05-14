Мировое обозрение

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WION: генсек ООН рассчитывает на Sputnik V для обеспечения развивающихся стран вакцинами

WION: генсек ООН рассчитывает на Sputnik V для обеспечения развивающихся стран вакцинами

В условиях критических ситуаций с COVID-19 в ряде регионов Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал удвоить объёмы производства вакцин от коронавируса по всему миру и обеспечить более справедливое распределение препаратов, передаёт WION.

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