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Форма от бренда Роналду стала самой продаваемой в истории «Спортинга» через 40 дней после выхода. На ней заработали уже 2,2 млн евро

Форма от бренда Роналду стала самой продаваемой в истории «Спортинга» через 40 дней после выхода. На ней заработали уже 2,2 млн евро

К 20-летию стадиона «Жозе Алваладе» «Спортинг» совместно с брендом CR7 выпустил черно-золотую форму, которая отсылает к тренировочной форме лиссабонского клуба 20-летней давности.

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