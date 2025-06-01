Центробанк может снизить ключевую ставку, прогнозируют эксперты

Центробанк снизит ключевую ставку, такое предположение высказал глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК в ответ на слова первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова о сохранении ставки на уровне 21%.
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