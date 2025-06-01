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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Центробанк может снизить ключевую ставку, прогнозируют эксперты

Центробанк может снизить ключевую ставку, прогнозируют эксперты

Центробанк снизит ключевую ставку, такое предположение высказал глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК в ответ на слова первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова о сохранении ставки на уровне 21%.

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