Грузчик украл смартфоны со склада в Подмосковье

В полицейский участок Немчиновского района УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области обратился 26-летний житель Москвы, который сообщил о том, что в поселке Новоивановское неизвестный в течении трех последних месяцев похитил определенный объемов товаров из магазина.
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