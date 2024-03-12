Грузчик украл смартфоны со склада в Подмосковье

В полицейский участок Немчиновского района УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области обратился 26-летний житель Москвы, который сообщил о том, что в поселке Новоивановское неизвестный в течении трех последних месяцев похитил определенный объемов товаров из магазина.