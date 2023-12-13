Руководитель киевского режима Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на территорию Соединённых Штатов Америки обратился к местным властям с просьбой отправить войскам нацистских формирований киевского режима ракетное вооружение ATACMS, которое обладает более широким радиусом поражения.
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