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Politico: Зеленский попросил США дать ВСУ ракеты ATACMS большей дальности

Politico: Зеленский попросил США дать ВСУ ракеты ATACMS большей дальности

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на территорию Соединённых Штатов Америки обратился к местным властям с просьбой отправить войскам нацистских формирований киевского режима ракетное вооружение ATACMS, которое обладает более широким радиусом поражения.

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