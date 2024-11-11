Молодые бойцы СВО получат первоочередное право на выплаты на покупку жилья

Молодые участники специальной военной операции (СВО), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на получение выплаты на покупку жилья, ее размер будет составлять примерно треть от стоимости недвижимости.
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