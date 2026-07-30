Гроб, кукла Аннабель, огромный букет роз и пластиковые ноги: «ЭкоИнтегратор» показал необычные находки на контейнерных площадках Архангельской области

Экипажи мусоровозов ежедневно вывозят сотни контейнеров с бытовыми отходами. Но иногда среди привычного содержимого попадаются вещи, которые вызывают удивление и невольно заставляют задуматься об их истории.
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