Постпред РФ заявил, что МАГАТЭ придется признать причастность ВСУ к обстрелам ЗАЭС

Если обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будут продолжаться, Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) придется признать причастность Украины к атакам на ядерный объект, заявил в интервью «Известиям» постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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