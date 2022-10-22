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Экс-форвард Японии Кудо умер в 32 года после операции на мозге. У него была гидроцефалия

Бывший форвард сборной Японии Масато Кудо умер в 32 года. Кудо скончался 21 октября в реанимации из-за осложнений после операции на мозге.

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