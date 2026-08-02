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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Акатьева раздумывает над пропуском первой части предстоящего сезона («Матч ТВ»)

Фигуристка Софья Акатьева раздумывает над тем, чтобы пропустить первую часть предстоящего сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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