India Hopes To Take Over Operation Of Venezuelan Oil Fields From PDVSA

India’s ONGC is poised to take over operation of two Venezuelan oil projects from state-owned PDVSA, which would give the Indian producer direct operational control over assets of the world’s largest proven crude oil reserves.
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