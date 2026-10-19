Подмосковного чтеца старообрядческой церкви 33-летнего Даниила, пропавшего 12 октября по дороге с работы, убил собственный дядя Алексей — конфликт разгорелся вокруг недвижимости, которую мужчина судом отстоял для себя, сообщает 5-tv.
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