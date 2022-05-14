Рим (WTA). 1/2 финала. Касаткина сыграет с Жабер, Швентек – с Соболенко

Дарья Касаткина сыграет с Онс Жабер в полуфинале турнира в Риме. Первая ракетка мира Ига Швентек встретится с Ариной Соболенко.

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