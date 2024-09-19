МВД: нелегалы в РФ не смогут жениться, пользоваться банками и водить машины

Нелегальные мигранты, включенные в новый реестр контролируемых лиц, лишатся возможности заключать и расторгать браки, управлять транспортом, пользоваться банковскими услугами, а также оформлять детей в детские сады и школы.
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