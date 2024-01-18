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Малашко: в Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Малашко: в Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Несколько объектов инфраструктуры повреждены в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко.

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