День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать 22 мая

Сегодня, 22 мая, христиане отмечают День Николая Чудотворца. Специально к этой дате издание «Курьер.Среда» подготовило список вещей, которые необходимо сделать каждому верующему, а также список запрещенных действий.
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