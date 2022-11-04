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Женский Кубок России. Финал. «Зенит» против ЦСКА

«Зенит» и ЦСКА играют в финале женского Winline Кубка России. Петербургская команда в конце октября досрочно выиграла женскую Суперлигу и может оформить золотой дубль.

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