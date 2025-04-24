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Сен-Луи посадил Лайне в запас по ходу 2-го матча с «Вашингтоном». Форвард «Монреаль» не играл в 3-м периоде

«Монреаль» уступил «Вашингтону» (1:3, 0-2) во второй игре серии первого раунда Кубка Стэнли. В третьем периоде матча нападающий Патрик Лайне не провел ни одной смены, форвард Йоэл Армия – одну.

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