Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Анна Зареченская
    Может он и прав: бандеровцев в России полно.Вынь да положь!
  • Владимир Алтайцев
    фуета  как5ая-то  с  большим  обилием  цитат из ЦИПСО.Для  чего автор пиарит  бандеровцев?Вынь да положь!
  • Natalia Kара
    О чем речь ????Вынь да положь!

"Голубизна и придворные артисты": Чичерина нашла лучшие слова для шоу-бизнеса в России

"Голубизна и придворные артисты": Чичерина нашла лучшие слова для шоу-бизнеса в России

Царьград Фото: Pravda Komsomolskaya/Globallookpress Певица Юлия Чичерина нашла лучшие слова для характеристики российского шоу-бизнеса, который стремится нажиться на людях и замолчать тему СВО: "Голубизна и придворные артисты".

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