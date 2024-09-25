Медведев назвал изменения в ядерной доктрине поводом задуматься для врагов

Изменения в ядерной доктрине России — повод задуматься не только для Киева, но и для других врагов страны, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 25 сентября в своем Telegram-канале.
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