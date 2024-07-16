В Усть-Камчатском районе дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья строятся по графику

Строительство новых жилых домов в Усть-Камчатском муниципальном районе ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».
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