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«Флорида» вышла в финал плей-офф впервые с 1996-го, вырвав победу над «Каролиной» (4:3) за 5 секунд до конца 3-го периода

За 5 секунд до конца 3-го периода победную шайбу забросил Мэттью Ткачак. «Пантерс» вышли в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года, когда в решающей серии они проиграли «Колорадо» (0-4).

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