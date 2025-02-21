Астраханская прокуратура добилась для матери погибшего участника СВО полноценной выплаты

Женщине выплатят полмиллиона рублей. Прокуратура Трусовского района Астрахани по обращению матери погибшего военнослужащего провела проверку исполнения регионального законодательства, регламентирующего выплаты участникам СВО и членам их семей.
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