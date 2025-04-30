Bell 206: непростая история вертолета-кинозвезды

Bell 206 – это не просто вертолет, а легенда, завоевавшая мир на протяжении более полувека. Его история начиналась с неудачи: проект, созданный для военных, потерпел поражение в конкурсе, но это не остановило инженеров Bell.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии