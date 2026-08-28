Приемы саморегуляции для борьбы с бессонницей и навязчивыми мыслями

Проблемы со сном и навязчивыми мыслями часто возникают у людей, переживших травматические события. В таких случаях методы саморегуляции могут стать эффективным инструментом для восстановления нормального сна и снижения уровня тревоги.
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