Актёр, недавно покинувший страну, «однозначно» готов воевать против России и убивать россиян

"Не думаю, что вообще нужно придавать значение тому, что сказал Смольянинов. Он что-то сделал? Кто он, что он? Большая часть публики и не знает, кто такой Смольянинов.
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